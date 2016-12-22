В ОБСЕ заявили о возможности остановить боевые действия в Донбассе за час

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что военные действия в Донбассе можно остановить в течение одного часа, но на полное завершение конфликта уйдет гораздо больше времени. Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».
По его словам, после остановки военных действий будут решаться другие составляющие конфликта, в том числе разминирование территорий или восстановление экономики в Донбассе. Хуг отметил, что режим тишины нарушают обе стороны конфликта, и шаги, чтобы его прекратить должны быть «зеркальными».
Глава Специальной мониторинговой миссии подчеркнул, что война на юго-востоке Украины не будет идти вечно, но оставит следы, которые трудно будет скрыть. Он привел в пример детей, которым сейчас 10 лет. «Они знают только насилие, опасность, нестабильность, лишения. Возможно, они потеряли близких», — рассказал Хуг. Он отметил, что через пять лет этим детям будет 15 лет, и военный конфликт оставит в их жизни «неизгладимый след». «Мы предстанем перед проблемой целого поколения», — сказал он.
В сентябре Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявлял, что Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире. По его словам, это произошла из-за продолжавшихся там военных действий. Он отметил, что важно провести гуманитарное разминирование и выработать к нему системный подход.
По данным ООН, с 14 апреля 2014 года по 15 августа в Донбассе среди мирного населения погибли 2737 человек, в том числе 144 ребенка, ранения получили от 7 тыс. до 9 тыс. человек.