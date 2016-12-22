Бывший замглавы миссии ОБСЕ на Украине не посчитал Россию агрессором

Бывший первый заместитель главы мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что Россия не является агрессором. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу «1+1».

«Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и особые районы Донецкой и Луганской областей признали существование большой проблемы, которая требует решения и все они взяли на себя обязательства» (цит. по «Интерфакс-Украина»), — ответил он на вопрос, считает ли Россию агрессором.

В конце октября Хуг заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ зафиксировали, что на территории, не подконтрольной властями Украины, находятся различные виды вооружений, имеющие российское происхождение. По его словам, удерживаемые ВСУ пленные утверждают, что являются представителями «регулярных войск России».

В конце сентября он отмечал в интервью «Коммерсанту», что конфликт в Донбассе можно было бы прекратить «очень быстро» при наличии политической воли. По мнению Хуга, мирные жители Донбасса по обе стороны линии соприкосновения не считают конфликт своим и хотят, чтобы он прекратился.

Александр Хуг покинул пост первого замглавы СММ ОБСЕ 31 октября.