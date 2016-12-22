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Замглавы миссии ОБСЕ отрекся от слов о присутствии России в Донбассе
Политика, 17:36
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Замглавы миссии ОБСЕ отрекся от слов о присутствии России в Донбассе
В интервью Foreign Policy первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине заявил, что наблюдатели не нашли доказательств вмешательства России в события в Донбассе. Однако позже он заявил, что эти слова «не отображают его точку зрения»
Александр Хуг (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что опубликованное в журнале Foreign Policy интервью с ним «не отображает его точку зрения». Речь идет об интервью, в котором он заявил об отсутствии российского военного вмешательства в Донбассе.

После выхода статьи Хуг заявил, что эти слова в публикации не отображают его точку зрения, а факты мониторинговой миссии говорят сами за себя.

«Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. Уже была обнародована исправленная версия», — сказал Хуг журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

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​«В течение четырех с половиной лет я четко утверждал, что СММ не занимается домыслами, не делает выводов на основе установленных фактов», — подчеркнул он. «Факты, которые мы перечисляем в отчетах, которые мы публикуем, и которые я озвучил в интервью, говорят сами за себя. <...>Мы работаем в Украине и будем поддерживать Украину», — добавил Хуг.

Он пояснил, что сотрудники миссии зафиксировали данные, согласно которым на территории, не подконтрольной властям Украины, есть различные виды вооружений, которые имеют российское происхождение. Также, по словам Хуга, миссия говорила с пленными​, которые удерживаются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Эти пленные «утверждают, что они являются представителями регулярных войск России и на ротационной основе находятся в Украине», добавил представитель миссии.

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В изначальной версии интервью Хуг говорил, что наблюдатели ОБСЕ видели в Донбассе людей с российскими опознавательными знаками. Однако он отметил, что «такую форму можно купить где угодно».

«Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств», — ответил Хуг на вопрос о позиции ОБСЕ по поводу вмешательства России в события в Донбассе.

Он добавил, что наблюдатели видели «конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы».

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Foreign Policy также удалило из интервью часть текста, которую прокомментировал Хуг.

«В более ранней версии Хуг заявил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украине. Мы исключили это замечание, поскольку оно не передает подразумевавшуюся им точку зрения», — говорится в объяснении издания. «Он (Хуг. — РБК) далее цитирует факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели», — поясняет журнал.

Первоначальную версию интервью ранее прокомментировала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, назвав слова Хуга «нелепым и неудачным заявлением».

Александр Хуг покинет пост первого замглавы СММ ОБСЕ 31 октября. ​

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: СММ ОБСЕ , Донбасс
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