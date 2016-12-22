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Нетаньяху и Путин договорились о первой встрече после катастрофы Ил-20
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Нетаньяху и Путин договорились о первой встрече после катастрофы Ил-20
Политика, 12:20
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Нетаньяху и Путин договорились о первой встрече после катастрофы Ил-20
Биньямин Нетаньяху вскоре должен встретится с Владимиром Путиным, с главой государства он обсудит ситуацию вокруг Ил-20. Ранее СМИ сообщали, что Москва отказывалась принять главу израильского кабмина
Фото: Abir Sultan / AP

Лидеры России и Израиля сумели договориться о встрече впервые с момента налета израильской авиации на Сирию инцидента с Ил-20, ошибочно сбитым сирийской ПВО. О планах провести встречу рассказал сам премьер Израиля, пишет Haaretz.

Встречу с российским лидером Нетаньяху анонсировал на совещании израильского правительства в Иерусалиме. Одновременно он выразил соболезнования близким израильтян, ставших жертвами недавних беспорядков на границе с сектором Газа.

Гибель Ил-20, причиной которой Москва считает опасное поведение израильских летчиков, стала поводом для дипломатического скандала между двумя странами. Источники Haaretz 26 сентября сообщали, что Нетаньяху намеревался после инцидента лично встретиться с российским руководством чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. В делегацию также могли войти глава минобороны Израиля и председатель израильского Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат. Россия эту инициативу не поддержала. В Кремле информацию об отказе принять Нетаньяху назвали ошибочной.

Самолет-разведчик российских ВВС был сбит над Средиземным морем 17 сентября. Ил-20 возвращался на российскую авиабазу Хмеймим из полета, в ходе которого собирал информацию о беспилотниках боевиков в провинции Идлиб.

Связь с экипажем самолета была потеряна в момент, когда удары по территории Сирии начали наносить израильские истребители F-16. Как стало известно позднее, Ил-20 был сбит огнем сирийских ПВО, пытавшихся попасть по израильским истребителям.

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Вскоре после инцидента Россия объявила о возобновлении поставко в Сирию комплексов С-300 «Фаворит». Это решение сочли эскалацией ситуации в Тель-Авиве.

Теги: Биньямин Нетаньяху
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