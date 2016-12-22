Сыновья Хашкаджи призвали вернуть тело отца для похорон в Медине

Сыновья убитого журналиста Салах и Абдулла Хашкаджи рассказали в интервью CNN, что надеются на скорое возвращение тела их отца, чтобы похоронить его в Саудовской Аравии.

«Все, что мы хотим прямо сейчас, — это похоронить его в Аль-Баки в Медине вместе с остальной частью его семьи», — сказал Салах.

Он добавил, что разговаривал об этом с властями Саудовской Аравии и выразил надежду, что скоро тело вернут. Братья назвали своего отца «мужественным, щедрым и очень смелым» человеком. Салах отметил, что у него были умеренные взгляды, а также что он верил в потенциал королевства.

​«Джамаль никогда не был диссидентом, он верил в монархию, что это то, что удерживает страну вместе, и он верил в трансформацию, которую она переживает», — отметил он.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства только 20 октября признали, что журналист был убит, но выдвинули версию ссоры. По данным генпрокуратуры Турции, его задушили сразу после того, как он зашел в здание. Правоохранители добавили, что тело журналиста уничтожили. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» королевства.