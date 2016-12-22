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Хуг перед уходом назвал условие быстрого прекращения конфликта в Донбассе
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Хуг перед уходом назвал условие быстрого прекращения конфликта в Донбассе
Политика, 01:57
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Хуг перед уходом назвал условие быстрого прекращения конфликта в Донбассе
Продолжающийся четыре года конфликт в Донбассе можно было бы прекратить «очень быстро», заявил замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг. По его словам, для этого нужна только политическая воля. Но ее нет
Александр Хуг (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что при наличии политической воли конфликт в Донбассе можно было бы прекратить «очень быстро». Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту» за несколько дней до своего ухода с поста.

«Вы же, как и я, прекрасно понимаете, что этот конфликт можно прекратить очень быстро. Мы неоднократно становились свидетелями того, как после объявления сторонами очередной приверженности прекращению огня количество нарушений за короткий период времени резко снижалось. То есть если поступал приказ прекратить огонь, он исполнялся. Это означает, что при наличии политической воли ситуацию с безопасностью в регионе можно было бы стабилизировать. Но пока этой воли нет», — сказал Хуг.

По его мнению, жители Донбасса не считают этот конфликт своим. «При этом мирные граждане по обе стороны линии соприкосновения неоднократно говорили нам, что это не их конфликт и что они лишь хотят, чтобы он прекратился», — отметил Хуг.

Он добавил, что за четыре года работы СММ ОБСЕ «не было ни одного дня, когда бы мы не зафиксировали нарушения режима прекращения огня». «Я собственно и согласился на эту работу в надежде облегчить страдания гражданского населения. Если бы те, кто принимает решения, руководствовались интересами мирного населения, конфликт бы давно прекратился», — резюмировал Хуг.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Донбасс , ОБСЕ , Александр Хуг
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