Депутат Верховной рады обвинил Меркель в потере Крыма и войне в Донбассе

Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь, выступая на дебатах в программе «Народ против» на телеканале ZIK, заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель виновата в ситуации с Крымом и Донбассом.

По его словам, в 2008 году в Бухаресте Меркель «в угоду путинской России» не позволила Украине присоединиться к ПДЧ (Плану действий по членству в НАТО).

Депутат считает, что если бы Меркель допустила рассмотрение вопроса о вступлении Украины в НАТО, то в Донбассе не началась бы война и Крым не вошел бы в состав России. «Если бы мы тогда его имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», ​ — сказал он.

В августе Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета заявила, что Европейский союз и НАТО не являются врагами России, и Москва «должна это понять». Как пояснила канцлер, в Берлине хотят иметь хорошие отношения как с Грузией, Азербайджаном и Украиной, так и с Россией. Она также подчеркнула, что Европа и Россия «многому научились друг у друга».

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) — программа по принятию новых членов в альянс. Сейчас в программе участвуют Македония и Босния и Герцоговина. Также свое желание присоединиться к этой программе выражает Грузия. В 2008 году украинское руководство направило в Брюссель письмо о включении Украины в программу, однако в 2010 году президент страны Виктор Янукович ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки страны к вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции. В июне прошлого года Верховная рада провозгласила целью Украины вступление в НАТО.