Меркель сочла конфликт на Украине поводом повысить расходы на оборону

Политика России в последние годы свидетельствует о необходимости укрепления блока НАТО, считает Ангела Меркель. Укрепление альянса можно производить и через расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе

Ангела Меркель (Фото: Markus Schreiber / Reuters)

Конфликт в Донбассе и «аннексия» Крыма, не признаваемая мировым сообществом, свидетельствуют о потребности стран альянса повысить расходы на оборону. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте в Twitter.

Подкаст был посвящен обоснованию необходимости сохранения НАТО в интересах европейской безопасности. «За последние годы проблемы, встающие перед НАТО резко изменились», охарактеризовала ситуацию Меркель. Она напомнила о присоединении Крыма к России и конфликте на Донбассе, добавив, что после этого для НАТО «важно сосредоточиться на защите альянса».

«Для этого мы должны принять необходимые меры, например, через присутствие в странах Центральной и Восточной Европы», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал свое осуждение другими членам НАТО из-за недостаточного выделения средств на оборону. Согласно стандартам НАТО, члены альянса должны тратить на военные нужды не менее 2% ВВП, однако помимо США это требование выполняют лишь несколько стран, в том числе Великобритания, Эстония и Греция.

На критику Дональда Трампа оказалась вынуждена отвечать в том числе и Ангела Меркель. В мае она заявила, что военные расходы в размере 2% от ВВП не должны восприниматься как «некий фетиш».