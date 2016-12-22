Меркель призвала Россию не считать ЕС и НАТО врагами

Евросоюз и НАТО не являются врагами России, и Москва «должна это понять», заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета, передает телеканал «Рустави-2».

Как пояснила канцлер, в Берлине хотят иметь хорошие отношения как с Грузией, Азербайджаном и Украиной, так и с Россией. Она также подчеркнула, что Европа и Россия «многому научились друг у друга».

Также Меркель заявила, что газопровод «Северный поток-2» не поставит Германию в зависимость от России, и выступила за сохранение транзита российского газа через территорию Украины.

18 августа прошла встреча президента России Владимира Путина и Ангелы Меркель. Переговоры продлились три часа. Путин и Меркель обсудили вопросы проекта «Северный поток-2», ситуации в Сирии и на Украине. Меркель обратила внимание на то, что в Донбассе пока не удается добиться «стабильного режима прекращения огня». Она также заявила, что роль Украины в транзите газа в Европу после запуска «Северного потока-2» следует сохранить. Путин заверил, что после запуска газопровода возможности для транзита газа через Украину не будут закрыты. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал переговоры «обстоятельными» и «детальными».