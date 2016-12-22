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Сирия назвала условия сотрудничества с преемником де Мистуры
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Сирия назвала условия сотрудничества с преемником де Мистуры
Политика, 05:00
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Сирия назвала условия сотрудничества с преемником де Мистуры

Дамаск будет сотрудничать с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии ​ Гейром Педерсеном, если тот не будет следовать методам своего предшественника ​Стаффана де Мистуры, заявил ​замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад. Об этом сообщает сирийская газета ​Al-Watan.

Микдад подчеркнул, что спецпосланник генсека ООН должден будет стоять на позициях территориальной целостности Сирии​. «Ему нельзя вставать на сторону террористов, как его предшественнику, он должен отстаивать идеалы и высшие ценности, прописанные в Уставе ООН, цель которых — свобода народа в рамках борьбы с терроризмом», — сказал замглавы сирийского МИД

О том, что новым спецпосланником генсека ООН по Сирии будет Гейр Педерсен, посол Норвегии в Китае, стало известно в конце октября. Его предшественник де Мистура, занимавший эту должность с 2014 года, в середине месяца решил покинуть пост «по личным причинам». До него с должности по причинам «тупиковости» сирийского урегулирования ушли экс-генсек ООН Кофи Аннан и экс-глава МИД Алжира дипломат Лахдар Брахими.

В то же время до конца ноября де Мистура будет продолжать свою деятельность. В частности, он посетит Дамаск по вопросу о подготовке создания конституционного комитета для разработки нового основного закона Сирии. О том, чтобы сформировать этот орган к концу 2018 года договорились главы Франции, Германии, Турции и России на саммите по сирийскому урегулированию в Стамбуле.

 

Теги: Сирия , ООН , Стаффан де Мистура
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