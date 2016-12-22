Сирия назвала условия сотрудничества с преемником де Мистуры

Дамаск будет сотрудничать с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, если тот не будет следовать методам своего предшественника Стаффана де Мистуры, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад. Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.
Микдад подчеркнул, что спецпосланник генсека ООН должден будет стоять на позициях территориальной целостности Сирии. «Ему нельзя вставать на сторону террористов, как его предшественнику, он должен отстаивать идеалы и высшие ценности, прописанные в Уставе ООН, цель которых — свобода народа в рамках борьбы с терроризмом», — сказал замглавы сирийского МИД
О том, что новым спецпосланником генсека ООН по Сирии будет Гейр Педерсен, посол Норвегии в Китае, стало известно в конце октября. Его предшественник де Мистура, занимавший эту должность с 2014 года, в середине месяца решил покинуть пост «по личным причинам». До него с должности по причинам «тупиковости» сирийского урегулирования ушли экс-генсек ООН Кофи Аннан и экс-глава МИД Алжира дипломат Лахдар Брахими.
В то же время до конца ноября де Мистура будет продолжать свою деятельность. В частности, он посетит Дамаск по вопросу о подготовке создания конституционного комитета для разработки нового основного закона Сирии. О том, чтобы сформировать этот орган к концу 2018 года договорились главы Франции, Германии, Турции и России на саммите по сирийскому урегулированию в Стамбуле.