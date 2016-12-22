Reuters узнал имя нового спецпосланника генсека ООН по Сирии

Новым спецпосланником генерального секретаря ООН в Сирии станет норвежский дипломат Гейр Педерсен. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в письме генсека ООН Антонио Гуттериша членам Совета Безопасности организации.
«Для принятия данного решения я провел широкие консультации, в том числе с правительством Сирийской Арабской Республики», — цитирует агентство письмо Гуттериша. «Мистер Педерсен будет поддерживать сирийские стороны, содействуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, которое отвечает демократическим устремлениям сирийского народа», — сказано в письме генсека.
Со ссылкой на неназванных дипломатов Reuters добавляет, что Педерсен, который сейчас является послом Норвегии в Китае, получил неофициальное одобрение всех пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании.
Педерсен сменит на этом посту Стаффана де Мистуру, который ранее объявил, что покидает должность. Он сообщил, что принимает данное решение по личным причинам и пообещал доработать в этой должности до конца ноября.
Де Мистура дольше всех продержался в должности спецпосланника генсека ООН по Сирии. Из семи лет, что продолжается конфликт с Сирии, де Мистура проработал на этом посту более четырех лет. Его предшественники — бывший госсектертарь США Кофи Аннан и алжирский дипломат Лахдар Брахими — гораздо раньше покинули эту должность, разочаровавшись тупиковой ситуацией в сирийском урегулировании, замечает агентство.