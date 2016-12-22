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Reuters узнал имя нового спецпосланника генсека ООН по Сирии
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Reuters узнал имя нового спецпосланника генсека ООН по Сирии
Война в Сирии, 03:36
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Reuters узнал имя нового спецпосланника генсека ООН по Сирии
Им станет норвежский дипломат Гейр Педерсен. По данным Reuters, его кандидатуру неофициально одобрили все пять постоянных членов Совбеза ООН. Прежний спецпосланник Стаффан де Мистура решил покинуть пост «по личным причинам»
Гейр Педерсен (слева) (Фото: Ali Hashisho / AP)

​Новым спецпосланником генерального секретаря ООН в Сирии станет норвежский дипломат Гейр Педерсен. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в письме генсека ООН Антонио Гуттериша членам Совета Безопасности организации.

«Для принятия данного решения я провел широкие консультации, в том числе с правительством Сирийской Арабской Республики», — цитирует агентство письмо Гуттериша. «Мистер Педерсен будет поддерживать сирийские стороны, содействуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, которое отвечает демократическим устремлениям сирийского народа», — сказано в письме генсека.

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Со ссылкой на неназванных дипломатов Reuters добавляет, что Педерсен, который сейчас является послом Норвегии в Китае, получил неофициальное одобрение всех пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Педерсен сменит на этом посту Стаффана де Мистуру, который ранее объявил, что покидает должность. Он сообщил, что принимает данное решение по личным причинам и пообещал доработать в этой должности до конца ноября.

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Де Мистура дольше всех продержался в должности спецпосланника генсека ООН по Сирии. Из семи лет, что продолжается конфликт с Сирии, де Мистура проработал на этом посту более четырех лет. Его предшественники — бывший госсектертарь США Кофи Аннан и алжирский дипломат Лахдар Брахими — гораздо раньше покинули эту должность, разочаровавшись тупиковой ситуацией в сирийском урегулировании​, замечает агентство.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сирия , ООН , Антонио Гутерриш
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