Франция призвала не рассматривать ситуацию в ЦАР как конфликт с Россией

Ситуацию в Центральноафриканской республике (ЦАР) стоит рассматривать не в контексте противостояния там России и Франции, а в контексте решения проблем, с которыми сталкиваются жители этой страны. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью каналу France 24.
«Единственная тема, которая должна беспокоить <…> присутствующих в Центральной Африке [игроков] — это благополучие жителей ЦАР, а также безопасность и уровень развития их страны», — пояснил министр.
При этом Ле Дриан убежден: единственным способом добиться устойчивого мира в стране остается продолжение мирного процесса под эгидой Африканского союза (АС).
Отвечая на вопрос ведущего France 24 о попытках Москвы выступать посредником в переговорах по урегулировании ситуации в ЦАР, министр ответил, что не расценивает такие усилия как полноценный мирный процесс. Инициатива по достижению мира может исходить исключительно от самих граждан ЦАР, а «единственным посредником [в этом процессе] является Африканский союз (АС), в частности его президент Поль Кагаме и председатель комиссии АС Муса Факи», добавил Ле Дриан. Если Россия хочет предпринимать собственные попытки по достижению мира в ЦАР, Москва должна координировать свои действия с ООН и АС, уточнил глава французской дипломатии.
О российском военном присутствии в ЦАР, где с 2012 года продолжается гражданская война, официально стало известно в марте 2018 года. 22 октября МИД России заявил о намерении направить в ЦАР новую партию оружия и 60 военных инструкторов в добавок к более чем 170 уже присутствующим. Франция также заявила о посылке оружия и финансовой помощи на €24 млн. Комментируя российские действия в ЦАР, глава Минобороны Франции Флоранс Парли признала, что Москва укрепила свои позиции в стране в последнее время, однако это, по ее словам, не способствует стабилизации ситуации в ней. 28 октября один из лидеров военного формирования бывших мусульманских повстанцев «Селека» Абдулай Иссен дал правительственным войскам и «российским наемникам» 48 часов на то, чтобы покинуть страну. МИД России назвал эту информацию «фейком».