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Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Трампом в Париже
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Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Трампом в Париже
Политика, 21:57
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Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Трампом в Париже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что сможет встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Париже, где 10–​11 ноября пройдут мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает TRT Haber.

Такое заявление Эрдоган сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Во время встречи в Стамбуле Порошенко обратился к Эрдогану с предложением включить турецких военных в состав миротворческой миссии в Донбассе. Кроме того, главы Украины и Турции договорились координировать действия по освобождению политзаключенных в России. Эрдоган отметил, что Турция не намерена признавать присоединение Крыма к России.

Порошенко предложил Эрдогану отправить турецких военных в Донбасс
Политика

Путин предложил провести встречу с Трампом в Париже в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. После этого американский лидер заявил, что, вероятнее всего, встретится с Путиным во французской столице. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главной задачей Путина на переговорах с Трампом будет обмен мнениями. При этом встреча, скорее всего, будет непродолжительной, говорил советник Трампа.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Владимир Путин , Дональд Трамп
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