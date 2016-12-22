Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Трампом в Париже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что сможет встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Париже, где 10–11 ноября пройдут мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает TRT Haber.
Такое заявление Эрдоган сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Во время встречи в Стамбуле Порошенко обратился к Эрдогану с предложением включить турецких военных в состав миротворческой миссии в Донбассе. Кроме того, главы Украины и Турции договорились координировать действия по освобождению политзаключенных в России. Эрдоган отметил, что Турция не намерена признавать присоединение Крыма к России.
Путин предложил провести встречу с Трампом в Париже в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. После этого американский лидер заявил, что, вероятнее всего, встретится с Путиным во французской столице. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главной задачей Путина на переговорах с Трампом будет обмен мнениями. При этом встреча, скорее всего, будет непродолжительной, говорил советник Трампа.