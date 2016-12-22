Болтон спрогнозировал непродолжительную встречу Путина и Трампа в Париже

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже, скорее всего, будет короткой. Об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в ходе выступления в американском Обществе имени Александра Гамильтона.

При этом он не исключил, что будут и другие благоприятные возможности для встречи президентов.

23 октября Трамп заявил, что, вероятнее всего, встретится с Путиным в Париже. Предложение о встрече поступило от президента России в ходе его встречи с Джоном Болтоном в Москве. Помощник Путина Юрий Ушаков позднее заявил, что Москва и Вашингтон достигли договоренности провести в Париже «нормальную двустороннюю встречу». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что главной задачей Путина на переговорах с Трампом будет обмен мнениями.

В последний раз Путин и Трамп встречались в Хельсинки 16 июля.