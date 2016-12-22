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Порошенко предложил Эрдогану отправить турецких военных в Донбасс
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Порошенко предложил Эрдогану отправить турецких военных в Донбасс
Политика, 21:06
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Порошенко предложил Эрдогану отправить турецких военных в Донбасс
Во время визита в Стамбул Порошенко предложил Эрдогану принять участие в формировании миротворческого контингента в Донбассе и рассказал о координации с Анкарой в деле освобождения политзаключенных в России
Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле обратился к нему с предложением включить турецкий военный контингент в состав миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщает телеканал «112.Украина», который вел трансляцию встречи.

«Я предложил господину президенту активизировать наш диалог, в том числе и поддержку решения относительно размещения миротворцев в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН. Мы доверяем Турции и были бы счастливы, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через размещение своей миротворческой миссии в составе ООН», — заявил Порошенко.

Кроме того, украинский президент сообщил, что достиг с Эрдоганом договоренности о координаций действий при освобождении политзаключенных в России. «Мы высоко ценим помощь Турции и лично господина президента в освобождении политзаключенных. Очень благодарим за освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Мы договорились о тех, кто незаконно содержится в оккупированном Крыму и на территории РФ, будем продолжать координацию о продолжении процесса освобождения политзаключенных», — рассказал президент Украины.

Эрдоган в ходе совместного брифинга не стал упоминать возможность отправки турецких миротворцев в Донбасс. Вместе с тем он отметил, что Турция не намерена признавать присоединение Крыма к России. Внешнеполитическая линия Анкары заключается в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности и политического единства Украины, подчеркнул он.

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До встречи с Эрдоганом Порошенко посетил резиденцию Константинопольского патриарха в Стамбуле. Президент Украины и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение вызвало резкую реакцию Московского патриархата, где Порошенко обвинили в нарушении Конституции Украины из-за вмешательства в дела церкви.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Петр Порошенко , Реджеп Тайип Эрдоган
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