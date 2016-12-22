Украина предупредила о ракетных учениях около Крыма

Киев намерен провести ракетные учения под Херсоном. В связи с этим Украина решила закрыть воздушное пространство над Черным морем

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Украина с 1 по 4 ноября проведет ракетные учения под Херсоном. Из-за этого небо над Черным морем в этом районе будет закрыто, говорится в сообщении командования воздушных сил ВСУ, передает агентство «Украинские новости».

«Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам», — цитирует агентство слова представителя командования воздушных сил ВСУ Дмитрия Струтинского.

Накануне погранслужба Украины отчиталась о проведении учений на побережье Азовского моря. Как следовало из сообщения пресс-службы ведомства, пограничники отработали задачи «по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, намеревающихся захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил».

Ранее в октябре в Житомирской области Украины прошли совместные со странами НАТО учения «Чистое небо — 2018». В ходе учений 16 октября разбился украинский истребитель Су-27УБ, на борту которого находился американский летчик.

На рубеже 2016 и 2017 годов ВСУ провели ряд ракетных стрельб неподалеку от Крыма, в Херсонской области. В декабре 2016 года украинские военные испытали управляемые зенитные ракеты средней дальности С-300. Согласно их заявлению, ближайшая точка подхода к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не менее 30 км. В январе учения сил ПВО в Херсонской области повторились.