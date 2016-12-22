Появилось видео с ракетных учений Украины недалеко от Крыма

Появилось видео с ракетных учений Украины недалеко от Крыма

Телеканал ТСН показал кадры с учений, которые украинские военные проводят на полигоне Ягорлык. В частности, на видео запечатлены пуски из зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ».

Видео: ТСН / YouTube

Ранее сообщалось, что учения в Херсонской области будут проводиться с 1 по 4 ноября. Помимо комплексов «Оса-АКМ», в них задействуют ЗРК С-300, «Бук» и «Тор». Полеты в районе стрельб запрещены до конца учений.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, (СНБО) Александра Турчинова, цель учений — отработать систему ПВО.