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Политика , 21:30
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Появилось видео с ракетных учений Украины недалеко от Крыма

Телеканал ТСН показал кадры с учений, которые украинские военные проводят на полигоне Ягорлык. В частности, на видео запечатлены пуски из зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ».

Видео: ТСН / YouTube

Ранее сообщалось, что учения в Херсонской области будут проводиться с 1 по 4 ноября. Помимо комплексов «Оса-АКМ», в них задействуют ЗРК С-300, «Бук» и «Тор». Полеты в районе стрельб запрещены до конца учений.

Политика
В Киеве объяснили цель учений с С-300 недалеко от Крыма

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, (СНБО) Александра Турчинова, цель учений — отработать систему ПВО.

Теги: военные учения, Крым, Украина
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