В Киеве объяснили цель учений с С-300 недалеко от Крыма

Учения средств противовоздушной обороны в Херсонской области проводились с целью отработать систему ПВО, заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Там рассказали, что в стрельбах на полигоне Ягорлык участвовали зенитно-ракетные комплексы С-300, а также «Бук», «Тор» и «Оса-АКМ». «Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины», — прокомментировал учения секретарь ведомства Александр Турчинов.
Учения начались 1 ноября, Украина предупредила о них за день до этого — 31 октября. В командовании Воздушных сил ВСУ добавили, что маневры продлятся до 4 ноября, а в ходе стрельб будут испытаны управляемые ракеты зенитно-ракетных комплексов.
Во время стрельб полеты над районом учений были запрещены. Кроме того, на побережье Азовского моря прошли учения Погранслужбы Украины, сотрудники которой отработали задачи «по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря».