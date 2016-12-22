Суд продлил срок задержания подозреваемому в изготовлении бомбы подростку

Пресненский суд Москвы на трое суток продлил срок задержания подростку, подозреваемому в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывных устройств, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное организованной группой).

ТАСС сообщал, что следствие ходатайствовало об аресте подростка на два месяца.

Накануне в Москве задержали подростка, который общался с устроившим теракт в здании УФСБ в Архангельске. В его квартире была обнаружена бомба. Источник РБК в центральном аппарате МВД уточнил, что подростки познакомились через соцсети, где обсуждали технологии производства взрывных устройств.

17-летний молодой человек устроил взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске 31 октября. в результате погиб он сам, пострадали трое сотрудников ФСБ. Следователи возбудили дело по ст. 205 УК (теракт) и ч. 1 ст. 222 (незаконное ношение боеприпасов).