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Минобороны заявило об угрозе возвращения террористов в бывшую столицу ИГ
Политика, 15:45
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Минобороны заявило об угрозе возвращения террористов в бывшую столицу ИГ
Бывшая столица «Исламского государства» — сирийская Ракка — вновь рискует столкнуться с наплывом боевиков. Город так и не восстановился после разрушительного штурма, под руинами домов остаются тела убитых
Сирийский город Ракка (Фото: Morukc Umnaber / DPA / ТАСС)

Несмотря на освобождение Ракки, бывшей столицы «Исламского государства» (запрещенная в России группировка), от боевиков, в городе сохраняется режим гуманитарной катастрофы, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства. В Минобороны подчеркнули, что это может способствовать возвращению в город террористов.

Конашенков подчеркнул, что в Сирии ведется активное восстановление территорий, находящихся под контролем официального правительства. «Совсем иная ситуация складывается на территориях, где действуют подконтрольные коалиции и, в частности, США вооруженные формирования», — заявил представитель Минобороны.

Конашенков напомнил, что в ходе штурма Ракки город был почти разрушен. «Прошел уже год, как в результате бомбардировок коалиции этот город был фактически стерт с лица земли. Под руинами зданий и сегодня остаются тысячи тел погибших горожан, которые разлагаются и отравляют водоносные слои почвы. В городе не работает водопровод, нет электричества, не проведено разминирование, не работают магазины, больницы и аптеки», — рассказал он. Отсутствует и «цивилизованное» сообщение с городом, отметил Конашенков: попасть в Ракку удается лишь единицам журналистов.

«В этом городе, как и в других подконтрольных коалиции районах, процветает безвластие, голод и разруха, что безусловно является питательной средой для восстановления деятельности террористических группировок», — резюмировал он.

Характеризуя в целом ситуацию на сирийских территориях, подконтрольных союзникам США, Конашенков указал, что «это не зона деэскалации, не зона деконфликтации, это — «серая зона» в которой обстановка стремительно деградирует». Доказательством этому представитель российского военного ведомства назвал рост числа террористических атак. «С 1 сентября игиловцами проведено 57 террористических актов и нападений на представителей Сирийских демократических сил. Убито и ранено свыше 300 курдских ополченцев», — рассказал он.

Особо тяжелая ситуация сложилась в районе Эт-Танф, где расположен лагерь беженцев Эр-Рукбан. «В лагере беженцев Эр-Рукбан сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Более того, американские военные уже не скрывая ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из числа местного населения», — сообщил Конашенков.

Операция по освобождению Ракки была проведена в 2017 году силами США, курдского ополчения и отрядами умеренной оппозиции. Бои за город длились более четырех месяцев, завершившись в октябре 2017 года. До этого в течение полугода силы SDF при поддержке авиации коалиции освобождали районы к северу и западу от города, взяв его в кольцо. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, за четыре месяца осады погибли почти 3,3 тыс. человек, из них свыше 1 тыс. — гражданские лица.

В результате продолжительных боев и бомбардировок город, в котором до войны проживали более 300 тыс. человек, был почти полностью разрушен. По некоторым оценкам, из Ракки бежали около 270 тыс. человек. В апреле 2018 года Минобороны публиковало спутниковые снимки, на которых виден ущерб, нанесенный городу.

Несмотря на завершение боевых действий, в городе продолжают гибнуть мирные жители. Причиной этому, в частности, является большое число неразминированных снарядов и бомб. По данным российского военного ведомства, с октября 2017 по март 2018 года в городе были ранены 658 человек, еще 130 человек погибли.

Amnesty International обвинила коалицию США в гибели мирных жителей Ракки
Политика

В гибели мирных жителей в городе американскую коалицию, помимо Москвы, обвиняют и правозащитники. В июне Amnesty International призвала начать расследование гибели гражданских лиц в ходе операции. «Четырехмесячная военная операция по вытеснению террористической группировки «Исламское государство» из Ракки убила сотни мирных граждан, ранила гораздо больше людей и разрушила большую часть города», — говорилось в докладе.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Ракка , «Исламское государство»
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