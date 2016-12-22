В ФАС рассказали про последовательность заключения соглашений по топливу

Правительство России должно утвердить решение о заключении соглашений по топливу, после чего их подпишут нефтяники. Об этом рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, передает ТАСС.
По его словам, соглашения, согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, будут подписаны в ближайшее время. Он добавил, что со стороны властей соглашения подпишут ФАС и Минэнерго.
31 октября состоялись переговоры правительства с нефтяными компаниями, по итогам которых стороны договорились заморозить цены на топливо до конца года. Если этого не произойдет, власти заявили, что введут пошлины.
На следующий день стало известно о снижении биржевых цен на бензин и дизельное топливо, о выполнении достигнутого накануне соглашения заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
При этом Независимый топливный союз раскритиковал достигнутые договоренности властей и нефтяников. По их словам, объемы торгов на бирже свидетельствуют о необходимости уложиться в индикатив правительства, что похоже на государственное планирование, а не на рыночные механизмы. «Где Госплан — там и дефицит», — заключили в союзе.