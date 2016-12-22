Бабушка взорвавшегося в архангельском УФСБ студента рассказала об обысках

Родственница подозреваемого в организации взрыва в приемной ФСБ в Архангельске рассказала об обысках

Здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв (Фото: Алексей Липницкий / ТАСС)

Бабушка студента политехнического техникума в Архангельске, погибшего при взрыве в здании местного управления ФСБ, рассказала РБК, что к ней приходили сотрудники силовых структур для проведения обысков. На допрос, по ее словам, пока не вызывали.

Женщина назвала своего внука добрым человеком, который после занятий сразу приезжал домой и иногда лишь мог выйти ненадолго погулять с одноклассниками. «Не знаю, когда он мог успеть какую-то бомбу соорудить», — сказала она.

Бабушка также рассказала, что ее внук хорошо знал историю, надеялся поступать в медицинский. Говоря о его взглядах, она сообщила, что молодой человек не хотел идти в армию, чтобы «не защищать богатых, которые в офшорах деньги держат и приватизируют народное богатство».

Взрыв в Архангельске произошел в среду утром. 17-летний учащийся местного политехнического техникума, чье имя следственные органы официально не называют, зашел в приемную УФСБ и достал из сумки предмет, который взорвался у него в руках. Сам юноша погиб на месте, трое сотрудников спецслужбы пострадали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК) и незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Расследованием будет заниматься центральный аппарат СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить мотивы подозреваемого, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления.