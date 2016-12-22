Трамп отменил поездку в Колумбию

Президент США Дональд Трамп отметил свой визит в Колумбию, который планировался в начале декабря. Об этом сообщил неназванный американский чиновник, передает Reuters.

Как отмечается в сообщении, американский лидер планировал посетить эту страну после саммита G-20, который пройдет в аргентинской столице Буэнос-Айрес с 30 ноября по 1 декабря. В рамках этого мероприятия Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.



В Белом доме подтвердили отмену визита в Коумбию, передает Associated Press. В администрации американского президента сообщили, что график «не позволяет» Трампу посетить эту страну.



Агентство отмечает, что это второй раз, когда американский лидер отменяет свой визит в Колумбию. Так, он должен был посетить колумбийскую столицу в апреле после участия Саммита Америк в перуанской Лиме, но американский лидер остался в Вашингтоне, чтобы ответить на сообщения о химических атаках в Сирии.

Сообщения об отказе о визите Трампа в Колумбию прозвучали на фоне острой ситуации на границе между США и Мексикой, куда пребывает караван из нескольких тысяч мигрантов, который вышел из Гондураса. Для контроля за ситуацией Пентагон принял решение направить на границу 5,2 тыс. военнослужащих. Трамп допускал, что туда могут быть отправлены 15 тыс. военных. На данный момент там находятся 2 тыс. военнослужащих США.



В 2017 году, по данным Americas Quarterly, в Колумбии были зарегистрированы 7,3 млн внутренних перемещенных лиц. Данное число больше чем в Сирии. По данным ООН, в Сирийской Арабской республике зарегистрировали 6,3 млн внутренне перемещенных лиц. Ситуацию в Колумбии связывают с последствия военного конфликта между колумбийским правительством и повстанцами из FARC.