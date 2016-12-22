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Песков заявил об отсутствии в планах Путина «нормандских» переговоров
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Песков заявил об отсутствии в планах Путина «нормандских» переговоров
Политика, 00:06
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Песков заявил об отсутствии в планах Путина «нормандских» переговоров

В графике Владимира Путина во время его поездки в Париж 11 ноября не стоит встреча в «нормандском формате», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящее время таких планов нет», — сказал он.

Под встречей в «нормандском формате» подразумеваются переговоры лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Ранее о том, что в Париже может быть проведена встреча в «нормандском формате», допускала представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передавал украинский канал «24». «Может быть многосторонняя встреча при свидетелях, например, «нормандский формат», страны Будапештского меморандума», — сказала она. Луценко добавила, что в Париже будут проведены «разные встречи», но она исключила встречу Порошенко и Путина один на один.

Кремль анонсировал «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа
Политика

Во Франции 11 ноября 2018 года отмечается столетие окончания Первой мировой войны. В 1918 году 11 ноября в Компьенском лесу было подписано перемирие между Германией и союзниками. На памятные мероприятия в Париж планируют приехать многие мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа.

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным в Париже обсуждается. Американский лидер сказал, что он «вероятнее всего» встретится с президентом России во французской столице. В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Путин и Трампа в Париже. По его словам, это будет «нормальная двусторонняя встреча». Ушаков пояснил, что их переговоры пройдут после торжественных мероприятий. Советник Трампа по безопасности Джон Болтон, напротив, сказал, что планируются непродолжительные переговоры.

Теги: Владимир Путин , Кремль , Париж
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