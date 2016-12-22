«Фонтанка» узнала подробности задержания обвиняемого в госизмене эксперта

В четверг, 25 октября, Владимир Неелов, обвиненный позже в государственной измене, вышел из офиса в Петроградском районе Санкт-Петербурга и был задержан, пишет «Фонтанка», не указывая источников информации. Из офиса какой организации он вышел, в статье не говорится.

В тот же день ФСБ провела обыски в квартире его родителей. Она расположена на 4-й линии Васильевского острова. Об обысках сообщила мать Неелова Марина Белоголовцева. По ее словам, сотрудники спецслужбы пришли около семи часов вечера и отказались говорить о том, что именно они ищут. О задержании Владимира Неелова его мать узнала уже позже.

Обвиняемый женат, у него есть ребенок, выяснило издание. Супруга отказалась от детальных комментариев.

Неелов несколько раз ездил за границу, где выступал с лекциями. В материале говорится, что в ноябре 2017 года он ездил в Стокгольм, а весной следующего года — в Вену. Также «Фонтанка» пишет, что последний год арестованный «стал заниматься рекрутингом», но других деталей в статье нет.