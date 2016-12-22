«Фонтанка» узнала подробности задержания обвиняемого в госизмене эксперта

В четверг, 25 октября, Владимир Неелов, обвиненный позже в государственной измене, вышел из офиса в Петроградском районе Санкт-Петербурга и был задержан, пишет «Фонтанка», не указывая источников информации. Из офиса какой организации он вышел, в статье не говорится.
В тот же день ФСБ провела обыски в квартире его родителей. Она расположена на 4-й линии Васильевского острова. Об обысках сообщила мать Неелова Марина Белоголовцева. По ее словам, сотрудники спецслужбы пришли около семи часов вечера и отказались говорить о том, что именно они ищут. О задержании Владимира Неелова его мать узнала уже позже.
Обвиняемый женат, у него есть ребенок, выяснило издание. Супруга отказалась от детальных комментариев.
Неелов несколько раз ездил за границу, где выступал с лекциями. В материале говорится, что в ноябре 2017 года он ездил в Стокгольм, а весной следующего года — в Вену. Также «Фонтанка» пишет, что последний год арестованный «стал заниматься рекрутингом», но других деталей в статье нет.Об аресте Неелова стало известно только в пятницу, 2 ноября, несмотря на то, что решения было принято еще 26 октября Лефортовским судом Москвы. Неелов, по данным СМИ, является экспертом Центра стратегической конъюнктуры, сфера его деятельности — частные военные компании и военная теория. Знакомый арестованного рассказал РБК, что он закончил магистратуру СПбГУ. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы позднее рассказали, что Неелов находится в следственном изоляторе «Лефортово».