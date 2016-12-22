Обвиняемого в госизмене эксперта поместили в «Лефортово»

Военного эксперта Владимира Неелова, ранее арестованного по подозрению в государственной измене, доставили в СИЗО «Лефортово», передает «РИА Новости» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева.

«Подтверждаем, что Неелов находится в СИЗО «Лефортово». Постараемся его навестить в ближайшее время», — рассказал Еникеев.

Согласно информации на сайте суда, Неелова арестовали 26 октября. По словам источника ТАСС, речь идет о Владимире Неелове, эксперте Центра стратегической конъюнктуры, эту информацию подтвердил и «Интерфакс».

На странице Неелова на сайте центра сообщается, что он занимается изучением частных военных компаний и военной теории. Так, он является автором работы «Частные военные компании в России: опыт и перспективы использования».

Знакомый Неелова рассказал РБК, что тот закончил магистратуру СПбГУ «Стратегические исследования». Кроме того, на сайте исследовательского ПИР-Центра говорится, что Неелов участвовал в курсе Центрального института повышения квалификации «Росатома» по ядерному нераспространению.