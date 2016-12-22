Властям предложили штрафовать соцсети и поисковики за запрещенный контент

Лига безопасного интернета предложила ввести штраф для владельцев социальных сетей и поисковиков за распространение запрещенной в России информации. Штраф может составить 1–2% от годового оборота сервиса

Фото: Nicolas Armer / DPA / ТАСС

Лига безопасного интернета предлагает ввести для информационных посредников штрафы в зависимости от оборота компании за «неприменение организационных и технических мер, направленных на выявление и прекращение распространения запрещенной информации», следует из поступившего в РБК сообщения Лиги безопасного интернета.

Как пояснила РБК глава лиги Екатерина Мизулина, в понедельник, 22 октября, они направили свои предложения в администрацию президента, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Министерство внутренних дел, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Госдуму, Совет Федерации и иные профильные органы исполнительной власти.

«Под запрещенной информацией мы понимаем всю информацию, распространение которой запрещено на территории России в соответствии с законодательством. Это и распространение детской порнографии, пропаганда наркотиков, суицидов, скулшутинга и т.д.», — рассказала Мизулина.

Под информационными посредниками Лига безопасного интернета подразумевает организаторов распространения информации в интернете (к ним относятся социальные сети, мессенджеры, сервисы электронной почты и т.д.), а также поисковики. Екатерина Мизулина пояснила, что социальные сети лучше всего знают свою аудиторию, владеют информацией о своих пользователях. Они обладают информацией о поведении пользователей, их браузерах, местонахождении, операционной системе компьютера. «Более того, им доступны история переписки пользователей, удаленные сообщения, и даже черновики неотправленных сообщений. Если простой пользователь может найти какого-то человека в социальной сети, то администрация соцсети может найти его гораздо быстрее, ей доступно больше информации», — отметила глава лиги. Размер штрафа, по ее словам, может составлять 1–2% от годового оборота сервиса.

За последние два года в странах Европейского союза внедрена модель ответственности информационных посредников (Google, Facebook, YouTube и др.), отмечается в сообщении лиги. В Германии социальные сети должны самостоятельно анализировать содержание информации и при обнаружении удалять ее в течение 48 часов. За неудаление запрещенной информации, размещенной пользователями, предусмотрен штраф в размере до €50 млн.

«Повторяющиеся случаи демонстративных акций расстрелов, поджогов, взрывов в образовательных учреждениях, совершенных участниками групп в социальной сети «ВКонтакте», посвященных скулшутингу, в ходе которых погибли дети и взрослые, — это результат безответственности и равнодушия администрации и руководства социальных сетей», — говорится в сообщении лиги. Организация зафиксировала резкий рост количества подростков, вовлеченных в деятельность деструктивных сообществ в социальных сетях. С апреля этого года их количество возросло до 5 млн человек, по оценке лиги. «После произошедшей в Керченском политехническом колледже трагедии стало очевидно, что набор инструментов по выявлению и пресечению подобного рода групп и одиночек, планирующих совершение преступлений в образовательных учреждениях, не позволяет защитить детей», — считают в организации.

Лига безопасного интернета была создана в 2011 году бизнесменом Константином Малофеевым при участии бывшего главы Минкомсвязи и помощника президента России Игоря Щеголева. В состав участников организации входят крупнейшие операторы связи «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), ИТ-компании Mail.Ru Group, «Лаборатория Касперского» и др.

РБК направил запросы в Mail.Ru Group (владеет социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также в «Яндекс» и Google.