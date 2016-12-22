Песков объяснил отношение Путина к трассе в Нижний Новгород

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение «Ведомостей» о том, что РЖД придется заново доказывать целесообразность проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Нижнего Новгорода в связи с сомнениями президента. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это вам нужно спрашивать у газеты, которая публиковала эти новости. Естественно, подобные мегапроекты — они подлежат очень тщательной выверке, тщательному согласованию», — указал Песков. Он добавил, что корректировки проекта могут производиться в том числе исходя из внутренней и внешней конъюнктуры.

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что президент Владимир Путин выразил сомнения о необходимости постройки скоростной железнодорожной магистрали, первый участок которой свяжет Москву и Нижний Новгород. По их словам, президент поручил еще раз оценить экономическую обоснованность проекта, так как в ближайшее время из бюджета должны будут выделить средства на другие программы. Речь шла о реконструкции трассы М7 и создании платной трассы в составе транспортного коридора Европа — Западный Китай.

О планах по строительству скоростной трассы Москва — Казань стало известно еще в 2013 году, стоимость проекта оценивалась в 1,288 трлн руб. В октябре 2017 года «Ведомости» узнали о возможном переносе постройки трассы. По словам источников газеты, планируется создать участок дороги до Владимира, в дальнейшем будет принято решение, прокладывать ли трассу дальше.