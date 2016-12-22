СМИ узнали о сомнениях Путина относительно скоростной дороги в Новгород

Президент выразил сомнения относительно необходимости строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода, узнали «Ведомости». Власти, по информации газеты, оценивают стоимость этого участка в 621 млрд руб.

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В ходе обсуждения плана развития магистральной инфраструктуры в стране президент России Владимир Путин выразил сомнения относительно необходимости строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ), первый участок которой должен связать Москву и Нижний Новгород. Об этом газете «Ведомости» рассказали участник правительственных совещаний, федеральный чиновник и еще один близкий к Минтрансу источник.​

Совещание с участием главы государства, по их словам, состоялось 11 сентября. На нем Путин, как указали собеседники издания, поручил правительству еще раз обсудить проект ВСМ. Соответствующее поручение от президента у кабмина есть, подтвердил федеральный чиновник. С его копией также ознакомились «Ведомости». В документе, по информации газеты, говорится о плановой операционной безубыточности проекта как об условии получения для него денег из федерального бюджета. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода, согласно официальной бумаге, составляет 621 млрд руб.

«Президент поручил еще раз оценить экономику и обоснованность ВСМ Москва — Нижний Новгород. Потому что в ближайшие годы планируется выделить деньги не только на этот проект, но и на реконструкцию трассы M7, и на платную трассу, которая станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай», — пояснил изданию федеральный чиновник. В плане развития магистральной инфраструктуры — три проекта сообщения с Нижним Новгородом: платная автодорога, бесплатная и ВСМ, напомнил он, заметив, что «отношение к ВСМ положительное», но дублировать проекты нельзя. Решение относительно строительства магистрали, по словам собеседника газеты, будет принято «до конца года и даже раньше».

При этом близкий к РЖД источник «Ведомостей» рассказал изданию, что на совещании у гендиректора госкомпании Олега Белозерова последний заявил, что ВСМ до Нижнего Новгорода из столицы все же будет построена. За работу, проделанную в последние годы, ​ сотрудникам компании Белозеров устроил разнос, сообщил источник.

Тем не менее серьезных интересантов у ВСМ пока не нашлось, знают еще два знакомых с ходом обсуждения проекта собеседника издания. Возможные генподрядчики, по информации одного из строителей, отказываются в нем участвовать из-за рисков, связанных с применением китайских технологий.

Участок высокоскоростной магистрали из Москвы до Нижнего Новгорода должен был стать первым в рамках проекта по строительству ВСМ Москва — Казань. О строительстве такой дороги, протяженностью 770 км, заговорили еще в 2013 году. В июле прошлого года РБК выяснил, что на строительства такого проекта РЖД рассчитывает получить из госбюджета 400 млрд руб. Общая стоимость строительства дороги, согласно презентации «дочки» госмонополии, компании «Скоростные магистрали», к тому моменту составляла 1,288 трлн руб. Остальные средства РЖД планировала получить от китайских и немецких инвесторов.

Однако в октябре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили, что строительство скоростной магистрали Москва — Казань могут перенести. Вместо дороги, протяженностью 770 км, как указывала газета, может быть построен участок ВСМ до Владимира, а после уже будет решено, прокладывать ли высокоскоростные пути дальше.