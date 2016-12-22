В Госдуме подготовили законопроект о создании кибердружины

Депутаты-единороссы подготовили законопроект о создании кибердружины, которая будет вместе с правоохранителями выявлять экстремистские данные в интернете. Об этом заявил «РИА Новости» один из авторов документа Адальби Шхагошев.

По словам другого автора законопроекта Олега Быкова, документ не направлен на ограничение свободы слова в интернете. В пояснительной записке указывалось, что кибердружины будут создаваться по инициативе россиян как общественные организации.

Контролировать действия кибердружинников будут территориальные органы исполнительной власти, следящие за массовыми коммуникациями. Вступить в организацию смогут россияне от 18 лет.

В середине октября первый замглавы ФСБ Сергей Смирнов заявлял, что спецслужбы должны контролировать киберпространство и обеспечивать безопасность пользователей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на международном форуме «Открытые инновации-2018» заявлял, что Россия в 2017 году понесла убытки в 600 млрд руб. из-за кибератак. Он подчеркивал, что Россия должна обеспечить безопасность киберпространства, иначе все «будет искривлено или испорчено». Согласно отчету компании Group-IB (есть у РБК), Россия потеряла 2,96 млрд руб. из-за киберпреступлений.