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Россия потеряла из-за кибератак 600 млрд руб. за 2017 год
Общество, 15:21
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Россия потеряла из-за кибератак 600 млрд руб. за 2017 год
Такую оценку озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев, отметив, что мировые потери составили около $1 трлн. Эксперты оценивали годовой ущерб России от хакеров на сумму около 2,96 млрд руб.
Дмитрий Медведев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Потери России от кибератак в 2017 году составили около 600 млрд руб., об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на международном форуме «Открытые инновации — 2018» в Москве, передает «РИА Новости».

«По оценкам экспертов, только в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе $1 трлн», — сказал премьер, назвав эту сумму «фантастической».

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«В России это порядка 600 млрд руб., ну тоже, в общем, для нашей экономики довольно значительные деньги», — добавил он.

По мнению Медведева, все, что делается в сфере цифровых технологий, «будет искривлено или испорчено, если мы не обеспечим кибербезопасность пространства».

«Совершенно очевидно, что необходима кооперация и на национальном, и на глобальном уровне», — отметил он, добавив, что главная задача — создать «прочную систему» безопасности, передачи, обработки и хранения данных, которая сможет защитить интересы личности, бизнеса и государства.

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В то же время компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении киберпреступлений, 9 октября представила отчет (есть у РБК), согласно которому годовой ущерб финансовой сферы России от таких инцидентов составил 2,96 млрд руб. (данные за период с июля 2017 по июнь 2018 года).

При этом в сравнении с аналогичным показателем предыдущего периода потери снизились на 37% (4,7 млрд руб.).

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Group-IB утверждает, что каждый месяц от кибератак теряют деньги один-два банка, в случае успеха мошенников средний ущерб составляет 132 млн руб. Сумма убытка складывается из объемов хищений через онлайн-банкинг у физических и юридических лиц, хищений с помощью вирусов, фишинга, целевых атак на банки, а также суммы обналиченных похищенных средств.

В ноябре прошлого года аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) опросил 500 руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах России и выяснил, что в целом по стране потери бизнеса в 2017 году от кибератак можно оценить в почти 116 млрд руб. Учитывались при этом только прямые потери компаний. Средняя сумма убытков одной компании составила почти 300 тыс. руб.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: хакеры , ущерб , Дмитрий Медведев
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