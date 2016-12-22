В ФСБ заявили о необходимости контроля киберпространства спецслужбами

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем спецслужб для обеспечения безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

​«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — сказал он после заседания Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Бишкеке.

Смирнов добавил, что на заседании антитеррористической структуры обсуждался постоянный мониторинг интернета на предмет терроризма, экстремизма и организованной преступности, а также сотрудничество органов стран ШОС в этой сфере.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия потеряла от кибератак в 2017 году около 600 млрд руб. Он добавил, что все, что делается в сфере цифровых технологий, «будет искривлено или испорчено», если Россия не обеспечит кибербезопасность пространства. По мнению премьер-министра, в этом вопросе необходима национальная и глобальная кооперация. Компания Group-IB предоставила РБК отчет, согласно которому годовой ущерб российской финансовой сферы от киберпреступлений составил 2,96 млрд руб.