В ФСБ заявили о необходимости контроля киберпространства спецслужбами

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем спецслужб для обеспечения безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — сказал он после заседания Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Бишкеке.
Смирнов добавил, что на заседании антитеррористической структуры обсуждался постоянный мониторинг интернета на предмет терроризма, экстремизма и организованной преступности, а также сотрудничество органов стран ШОС в этой сфере.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия потеряла от кибератак в 2017 году около 600 млрд руб. Он добавил, что все, что делается в сфере цифровых технологий, «будет искривлено или испорчено», если Россия не обеспечит кибербезопасность пространства. По мнению премьер-министра, в этом вопросе необходима национальная и глобальная кооперация. Компания Group-IB предоставила РБК отчет, согласно которому годовой ущерб российской финансовой сферы от киберпреступлений составил 2,96 млрд руб.