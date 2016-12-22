Мосгорсуд отклонил жалобу Telegram на штраф из-за ключей шифрования

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу представителя Telegram Messenger LLP Дмитрия Динзе на решение Мещанского суда оштрафовать мессенджер на 800 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

В сентябре 2017 года ФСБ потребовала от Telegram передать ключи дешифровки, мессенджер отказался, после чего был составлен протокол об административном нарушении. В октябре Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать со спецслужбами.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер на территории России из-за отказа передать ФСБ ключи дешифрования. В мае юристы подали апелляцию на решение суда о блокировке.

Тогда же стало известно, что Европейский суд по правам человека принял жалобу Telegram на штраф суда в 800 тыс. руб. В августе Верховный суд России признал законным приказ ФСБ передать ей ключи дешифровки сообщений пользователей Telegram.