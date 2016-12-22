Российские военные зафиксировали хлор у боевиков в Идлибе

Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон, боевики группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» (союзники запрещенной в России террористической группировки «Джабхат Фатх аш-Шам». — РБК) готовят в Идлибской зоне деэскалаци новые провокации с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
По данным военных, террористы доставили две емкости с хлором в район зернохранилища в северной части населенного пункта Калъат-эль-Мудик, который расположен в 20 км от города Хама на западе страны.
«Боевики планируют использовать отравляющее вещество для инсценировки применения сирийскими правительственными силами химического оружия против мирного населения», — считают в министерстве.
Также в ведомстве заявили, что в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на установленный режим прекращения огня, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
31 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге, что террористы из «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России) доставили в Сирию 200 л хлора. По словам Конашенкова, отравляющие вещества могут быть использованы для провокаций с целью обвинить правительственные силы в применении запрещенных веществ.
Россия традиционно обвиняет в применении химического оружия боевиков и противостоящую правящему режиму оппозицию. США и другие страны Запада, напротив, обвиняют в этом правящий режим. В апреле 2017 года данные о том, что праивтельственные силы применили химическое оружие против мирного населения в провинции Идлиб, стали поводом к нанесению ракетного удара по сирийским военным базам со стороны США. Президент Башар Асад обвинения отвергал.