Российские военные зафиксировали хлор у боевиков в Идлибе

Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон, боевики группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» (союзники запрещенной в России террористической группировки «Джабхат Фатх аш-Шам». — РБК) ​готовят в Идлибской зоне деэскалаци новые провокации с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

По данным военных, террористы доставили две емкости с хлором в район зернохранилища в северной части населенного пункта Калъат-эль-Мудик, который расположен в 20 км от города Хама на западе страны.

«Боевики планируют использовать отравляющее вещество для инсценировки применения сирийскими правительственными силами химического оружия против мирного населения», — считают в министерстве.

Также в ведомстве заявили, что в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на установленный режим прекращения огня, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.​

31 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге, что террористы из «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России) доставили в Сирию 200 л хлора. По словам Конашенкова, отравляющие вещества могут быть использованы для провокаций с целью обвинить правительственные силы в применении запрещенных веществ.

Россия традиционно обвиняет в применении химического оружия боевиков и противостоящую правящему режиму оппозицию. США и другие страны Запада, напротив, обвиняют в этом правящий режим. В апреле 2017 года данные о том, что праивтельственные силы применили химическое оружие против мирного населения в провинции Идлиб, стали поводом к нанесению ракетного удара по сирийским военным базам со стороны США. Президент Башар Асад обвинения отвергал.