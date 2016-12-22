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Независимый топливный союз раскритиковал соглашение властей с нефтяниками
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Независимый топливный союз раскритиковал соглашение властей с нефтяниками
Заморозка цен на бензин, 21:43
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Независимый топливный союз раскритиковал соглашение властей с нефтяниками

Соглашение правительства и представителей нефтяных компаний приведет к тому, что биржа станет «симулятором рыночных процессов», не отражающим потребности игроков рынка, говорится в поступившем в РБК сообщении Независимого топливного союза (НТС).

«Объемы торгов на бирже будут отражать не потребности игроков рынка, а необходимость уложиться в индикатив правительства. Такие практики ближе к Госплану, чем к реальным рыночным механизмам, а где Госплан — там и дефицит», — заявили в НТС.

Почему снижаются цены на бензин
Бизнес

Кроме того, в НТС считают проблемой тот факт, что нефтяники согласились снизить оптовые цены до уровня июня 2018 года. В союзе отметили, что тогда рынок был в «шоковом состоянии после весеннего ценового кризиса», а цены были сравнимы с нынешними. «Подобное снижение оптовых цен при единовременной фиксации розничных не позволят перейти к рентабельной работе», — заявили в НТС.

В союзе подчеркнули, что правило «инфляция минус», в рамках которого планируется ограничить рост розничных цен уровнем инфляции, только зафиксирует ситуацию, приводящую к «сжатию независимого сектора топливного рынка». В тоже время, отметили в НТС, рост акцизов сохраняется, хотя именно он стал «одним из драйверов роста цен весной этого года».

Последнее предупреждение: чем грозит нефтяникам разморозка цен на бензин
Бизнес

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание о ценах на бензин с представителями нефтяных компаний. По итогам было решено заморозить цены на бензин до конца года, сообщали источники РБК. По словам Козака, ответственность за сделку будет солидарной: если соглашение нарушит одна компания, последствия ждут всех.

Теги: цены на бензин , Биржа , бензин
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