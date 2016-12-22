Верховный суд отказался пересмотреть приговор Носику посмертно

Верховный суд России не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор покойному блогеру Антону Носику, в отношении которого ранее был вынесен приговор по делу о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее адвокат Носика Сергей Бадамшин сообщал агентству, что подал жалобу на приговор и попросил пересмотреть дело блогера в связи с новыми разъяснениями постановления «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». В июле Бадамшин также сообщил, что Конституционный суд России отказался пересмотреть приговор Носику.

Против блогера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в феврале 2016 года. Причиной стал пост Носика в LiveJournal, опубликованный в ноябре 2015 года. Следствие установило, что Носик «горячо приветствовал» авиаудары по сирийской территории, отмечая, что для него, «как и любого израильтянина», Сирия всегда была и остается «военным противником».

Прокуратура попросила два года колонии для Носика, блогер отказался признать свою вину и не удалил пост в LiveJournal. Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера на 500 тыс. руб., в декабре суд снизил размер штрафа до 300 тыс. руб. Носик оплатил его в январе 2017 года, в феврале защита Носика обжаловала приговор блогеру в президиуме Мосгорсуда.

Носик умер летом 2017 года на 52-м году жизни, его похоронили на Востряковском кладбище в Москве.