Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Политика, 09:45
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Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Ограничительные меры связаны с кризисом на Украине. Евросоюз считает, что действия 155 человек и порядка 44 юрлиц «подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости» республики
Совет Европейского союза продлил персональные санкции против России, связанные с украинским кризисом. Об этом говорится в пресс-релизе (.pdf), опубликованном на официальном сайте Совета.
Ограничительные меры продлеваются до 15 марта 2019 года. Под них подпадают 155 человек и 44 организации.
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