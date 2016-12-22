Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России

Ограничительные меры связаны с кризисом на Украине. Евросоюз считает, что действия 155 человек и порядка 44 юрлиц «подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости» республики

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Совет Европейского союза продлил персональные санкции против России, связанные с украинским кризисом. Об этом говорится в пресс-релизе (.pdf), опубликованном на официальном сайте Совета.

Ограничительные меры продлеваются до 15 марта 2019 года. Под них подпадают 155 человек и 44 организации.

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