«Ростелеком» повысил прогноз по выручке за 2018 год

По итогам 2018 года «Ростелеком» рассчитывает на рост выручки более чем на 3%, рассказал представитель компании, передает корреспондент РБК с ее мероприятия в Москве. Ранее прогнозировалось, что этот показатель вырастет более чем на 2%.

Компания повысила прогноз благодаря росту выручки от цифровых и контентных услуг. На эти сегменты пришлись 55% и 18,9% выручки за третий квартал соответственно. По сравнению с третьим кварталом 2017 года выручка «Ростелекома» выросла на 5%, до 79,4 млрд руб., выручка от цифровых и контентных услуг — на 18,9%, до 43,6 млрд руб.

Прогноз «Ростелекома» по показателю OIBDA и капитальным затратам по итогам 2018 года остался неизменным: 31,5% и 60–65 млрд руб.

По итогам третьего квартала OIBDA компании вырос на 9%, до 27,3 млрд руб., чистая прибыль — на 46%, до 5,7 млрд руб. При этом компания увеличила капитальные затраты на 35%, до 16,3 млрд руб. Как объяснили в «Ростелекоме», рост связан с опережением при выполнении госпрограмм, в частности подключении медицинских учреждений к интернету и реализации программ видеонаблюдения.

На выполнение требований «закона Яровой» оператор по-прежнему не выделял дополнительные средства. Согласно требованиям этого закона с 1 июля этого года операторы связи должны хранить аудиозаписи разговоров своих абонентов в течение шести месяцев, а с 1 октября — всю их интернет-активность в течение месяца.

«Мы к закону Яровой готовили нашу инфраструктуру и никаких дополнительных расходов в 2018 году не проводили. Мы постепенно развиваем наши системы хранения данных, что позволяет решать все возникающие задачи», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.​

По итогам 2017 года выручка «Ростелекома» выросла на 3% по сравнению с прошлым годом и составляла 305,3 млрд руб. Темп роста был выше прогноза компании в 1,5%.