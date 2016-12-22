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«Ростелеком» предложил правительству выплачивать дивиденды дважды в год
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«Ростелеком» предложил правительству выплачивать дивиденды дважды в год
Технологии и медиа, 18 июн, 14:35
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«Ростелеком» предложил правительству выплачивать дивиденды дважды в год

«Ростелеком» планирует перейти на двухразовые выплаты дивидендов. Об этом заявил президент компании Михаил Осеевский на годовом общем собрании акционеров, передает корреспондент РБК. «Позиция компании такова, что эта система может быть полезной и привлекательной. Поэтому мы планируем провести консультации с правительством», — отметил глава «Ростелекома».

По словам Осеевского, вопрос уже обсуждался на заседании совета директоров компании. Если правительство поддержит инициативу, первые промежуточные дивиденды «Ростелеком» может выплатить по итогам девяти месяцев 2018 года (сама выплата пройдет в первом квартале 2019 года). Вторая часть дивидендов при этом может быть выплачена традиционно после годового собрания.

Как пояснил президент «Ростелекома», после выплаты дивидендов у любой компании происходит падение стоимости, на восстановление которой требуется какое-то время. «Двухразовая выплата делает эту волатильность меньше, повышает привлекательность акций. Кроме того, она выравнивает денежные потоки для самой компании, поскольку уменьшает их в два раза. Поэтому такая концепция интересна и акционерам, и самой компании», — считает Осеевский.

По итогам 2017 года «Ростелеком» направил на выплату дивидендов всю чистую прибыль по МСФО, или 14,05 млрд руб. Владельцы и привилегированных, и обыкновенных акций получат по 5,05 руб. на одну бумагу.​

В марте «Ростелеком» утвердил новую дивидендную политику на 2018–2020 годы, по которой у компании появился минимальный порог выплат в размере 5 руб. на обыкновенную акцию и не менее 75% свободного денежного потока по обыкновенным и привилегированным акциям. Однако сумма дивидендов не может превышать чистую прибыль «Ростелекома» по МСФО.

Теги: дивиденды , «Ростелеком»
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