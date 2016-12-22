«Ростелеком» провел ребрендинг впервые с 2011 года

Госоператор «Ростелеком» впервые за семь лет изменил визуальное оформление, отказавшись от «уха» на логотипе. За последние несколько лет компания к традиционным для себя услугам связи добавила множество новых сервисов

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Ростелеком» во вторник, 25 сентября, представил новый бренд и позиционирование, передает корреспондент РБК с мероприятия компании в Москве. Вместо сине-оранжевого «уха» на новом логотипе изображена сложенная двухцветная лента (цвета меняются в зависимости от услуги). «Хотим быть не телефонной компанией с «ухом» на логотипе, а подчеркнуть статус цифровой компании. Лента символизирует технологии, мы складываем две стороны ленты и делаем технологии, цифровой доступ ближе к тому, что нужно клиенту», — отметил представитель «Ростелекома».

Новый визуальный стиль разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron Brand Consultants. Разработка обошлась «Ростелекому» в 35 млн руб., уточнил представитель компании. Смена вывесок будет проводиться в этом и следующем годах по запланированным ранее бюджетам. Первая рекламная кампания в обновленном фирменном стиле стартует 1 октября.

О том, что «Ростелеком» намерен провести ребрендинг после трансформации в компанию цифровых технологий, президент оператора Михаил Осеевский заявлял в октябре 2017 года. «Ростелеком» с момента своего основания в 1993 году оказывал услуги международной и междугородной связи, сдавал в аренду другим операторам свои магистральные сети по всей стране. Но в последние годы доходы от телефонии начали снижаться, и «Ростелеком» стал искать альтернативные ниши. Сначала присоединил к себе активы холдинга «Связьинвест», благодаря чему вышел на рынки местной телефонии, доступа в интернет и платного телевидения. Впоследствии «Ростелеком» также вышел на рынки контентных сервисов, облачных и ИТ-услуг, стал оператором портала «Госуслуги», дата-центров и начал оказывать другие услуги. В последний раз «Ростелеком» проводил ребрендинг в конце 2011 года после присоединения «Связьинвеста», тогда непосредственно на разработку концепции нового бренда компания направила 12 млн руб.

В марте этого года «Ростелеком» представил новую стратегию развития на 2018–2022 годы, которая предполагает переход к платформенной бизнес-модели по примеру таких компаний, как Amazon, Apple, Google, Alibaba, Facebook и др. Речь идет о создании особого интерфейса цифровых платформ для «умного» дома, «умной» одежды, цифрового здравоохранения, промышленного интернета, дронов. Разработчики смогут интегрировать в платформу свои приложения, а клиенты платформ — пользоваться этими решениями. Трансформация, по оценкам «Ростелекома», должна увеличить выручку компании более чем до 375 млрд руб. к 2022 году. По итогам 2017 года показатель составлял 305,3 млрд руб.