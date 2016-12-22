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Выручка «Ростелекома» превысила прогноз компании
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Выручка «Ростелекома» превысила прогноз компании
Технологии и медиа, 06 мар, 14:36
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Выручка «Ростелекома» превысила прогноз компании

Выручка государственного оператора связи «Ростелеком» по итогам 2017 года выросла на 3% по сравнению с прошлым годом и составила 305,3 млрд руб., передает корреспондент РБК с презентации годовой отчетности компании. Ранее компания прогнозировала, что темп роста этого показателя составит 1,5%.

По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, оператор смог преодолеть «психологически значимую отметку» в 300 млрд руб. На выручку компании повлияли доходы от дополнительных и облачных услуг (рост на 26%, до 23 млрд руб.), связанные главным образом с развитием проекта «умный город», продвижением облачных сервисов и услуг дата-центров. Также положительный эффект на выручку оказало увеличение доходов от прочих телекоммуникационных услуг на 31%, до 18,6 млрд руб. Речь идет о продаже оборудования, в том числе пользовательского, а также о виртуальном операторе мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO).

Негативное влияние на динамику выручки оказал сегмент фиксированной телефонии, отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. По итогам 2017 года выручка от этих услуг сократилась на 11%, до 78,4 млрд руб. Этот показатель падает несколько лет подряд. Так, в 2016 году выручка от услуг фиксированной связи сократилась на 11,9%, до 87,3 млрд руб. На 2%, до 77,8 млрд руб., упала выручка в сегменте оптовых услуг (аренда каналов, присоединение и пропуск трафика, аренда и обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры). В итоге доля традиционных для «Ростелекома» услуг в выручке сократилась до 53% с 57% в 2016 году. Доля цифровых и контентных услуг, к которым компания относит широкополосный доступ в интернет, платное телевидение, дополнительные и облачные услуги, возросла до 47%. Согласно действующей стратегии «Ростелекома» к 2020 году доля контентных и цифровых услуг в выручке компании должна возрасти до 60%.

Показатель OIBDA вырос на 0,1%, до 96,857 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 31,7% против 32,5% в предыдущем году. Чистая прибыль выросла на 15%, до 14,05 млрд руб. Как отметил Михаил Осеевский, на изменение  этого показателя повлияло сокращение убытков ассоциативных компаний, главным образом мобильного оператора «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), в котором «Ростелеком» владеет 45% акций.

Капитальные вложения «Ростелекома» снизились на 2% и составили 60,8 млрд руб.

По прогнозу «Ростелекома», в 2018 году темп роста выручки компании составит до 2%, рентабельность превысит 31,5%, капитальные затраты будут в диапазоне 60–65 млрд руб.

Теги: «Ростелеком» , Tele2 , Финансовые результаты , оператор связи
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