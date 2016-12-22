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Саратовский депутат потребовал от властей меню для выживания на ₽3,5 тыс.
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Саратовский депутат потребовал от властей меню для выживания на ₽3,5 тыс.
Политика, 22:19
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Саратовский депутат потребовал от властей меню для выживания на ₽3,5 тыс.

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко отреагировал на отставку министра занятости, труда и миграции региона Натальи Соколовой, заявив о готовности провести эксперимент с выживанием на 3,5 тыс. руб. и продолжить бороться за повышение прожиточного минимума с новым министром. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Однозначно это сделаю (продолжу спор с новым министром). Этот непростой разговор однозначно состоится, может быть, неоднократно, если не получу внятного ответа», — сказал он.

Он выразил надежду, что минтруда области после ухода Соколовой предоставит ему меню и рационы с теми продуктами, которые можно позволить на 3,5 тыс. руб. в месяц. Он отметил, что будет снимать процесс на фото и видео. При этом Бондаренко подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы в области не был принят закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера всего на 288 руб. в 2019 году.

В министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области заявили, что готовы предоставить Бондаренко меню и рацион, чтобы прожить на 3,5 тыс. руб. в месяц.

«В случае поступления запроса от депутата будет предоставлена вся информация в соответствии с полномочиями и функционалом министерства», — сказал представитель министерства, отметив, что пока такого запроса не поступало.

Ранее издание FreeNews-Volga опубликовало видео из областной администрации, на котором министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что считает нормальным прожиточный минимум пенсионера. При этом сама жить на него она отказалась, объяснив решение «статусом». Так министр ответила на заявление депутата Николая Бондаренко о том, что в Саратовской области на прожиточный минимум пенсионера невозможно прожить. Однако он рассказал, что готов провести эксперимент, на что Соколова пообещала обеспечить его списком продуктов и мест их покупки в рамках суммы в 3,5 тыс. руб.

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Впоследствии Соколову уволили с должности министра занятости, труда и миграции области. Губернатор региона Валерий Радаев заявил, что он считает недопустимым пренебрежительное отношение к жизненно важным темам. Исполнять обязанности Соколовой будет первый замминистра труда, занятости и миграции Наталья Жуковская.

Теги: Саратовская область , министр труда
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