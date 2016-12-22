НАТО рассказало о темах прошедшего совета с Россией

В Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане, а также проинформировали друг друга относительно крупных учений. Об этом говорится в сообщении альянса.

Отмечается, что НАТО рассказало российской стороне об учениях Trident Juncture 2018 («Единый трезубец 2018»), а представители Москвы — об итогах учений «Восток 2018».

На заседании также обсуждался российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В сообщении альянса указывается, что, по словам генсека Йенса Столтенберга, «никакой договор о контроле над вооружениями не может быть эффективным, если он выполняется только одной стороной». Столтенберг также призвал Москву «безотлагательно обеспечить полное выполнение ДРСМД». Он отметил готовность НАТО продолжать диалог с Россией по ДРСМД, а также принять эффективные меры для обеспечения безопасности союзников.

Постпредство России при НАТО в свою очередь указало, что российская сторона отметила значение ДРСМД «как фактора поддержания европейской и глобальной стабильности».

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из ДРСМД 20 октября. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон объяснил решение о выходе из договора наличием ракет средней и меньшей дальности у азиатских стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что выход США из ДРСМД «сделает мир более опасным».