Эксперты «Валдая» спрогнозировали «перестройку» в НАТО

Эксперты «Валдая» проанализировали сценарии развития НАТО. Взаимная критика участников альянса приведет к перестройке модели их взаимодействия, роспуск НАТО — самый маловероятный сценарий

Фото: Yves Herman / Reuters

Эксперты клуба «Валдай» проанализировали возможные сценарии развития НАТО на ближайшее десятилетие (доклад есть в распоряжении РБК).

По мнению исследователей, основными факторами, влияющими на будущее альянса, являются ценностный консенсус внутри блока, степень вовлеченности США в европейские военные и политические проблемы, а также уровень развития собственного военного потенциала европейских стран.

Самым вероятным сценарием исследователи считают пересмотр условий сотрудничества внутри альянса — к этому приведет рост европейского военного потенциала. Этот сценарий будет подразумевать частичную перестройку взаимодействия в НАТО и даже некоторое снижение институциональных возможностей альянса. При этом блок сохранит жизнеспособность и операциональную активность.

«Наблюдаемое после прихода к власти в США Дональда Трампа обострение взаимной критики представителями трансатлантического сообщества отражает новый этап торга относительно условий сотрудничества, а не симптом приближающегося разрыва, — говорится в докладе. — Получившие в последнее время распространение апокалиптические ожидания относительно его распада представляются гиперболизированными».

Даже в случае сокращения американской вовлеченности в европейские проблемы НАТО сохранится в качестве института политической координации, обеспечивающего поддержание «демократического мира» внутри западного сообщества, пишут авторы исследования. «В таком случае исчезнет военно-стратегическая составляющая в деятельности организации, и она будет вынуждена искать новые сюжеты для практического наполнения собственной повестки. В то же время благодаря идеологическому единству объединение способно оставаться более продуктивным, чем современная Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), взаимодействие с которой осложняется принципиальными противоречиями между участниками», — говорится в докладе.

Рост консолидации внутри альянса и повышение его способности к осуществлению коллективных действий эксперты считают чуть менее вероятным, чем предыдущий сценарий. Он требует более активной вовлеченности США в европейскую проблематику и укрепления либеральной идеологии внутри альянса. Поддержание высокого мобилизационного потенциала НАТО возможно, только если будет сохраняться высокая зависимость европейских союзников от американской поддержки.

Возникновение европейского военного союза (он мог бы сформироваться как на базе существующей штабной инфраструктуры НАТО либо в рамках ЕС) эксперты считают маловероятным.

Наименее вероятная группа сценариев, по мнению исследователей, связана с фундаментальным ослаблением институциональных возможностей НАТО и кризисом организации в результате одновременного снижения американского военно-политического присутствия в Европе и дальнейшего ослабления либеральных ценностей на Западе. Это приведет к формальному роспуску альянса и его вырождению в организацию без значимой политической повестки и возможностей в военно-стратегической сфере. «Подвариантом этой логики развития событий выступает возрождение военно-политического балансирования между нынешними союзниками. Подобное возвращение традиционной европейской политики, которая в XX веке привела к двум мировым войнам, вероятно в случае, если укрепление вооруженных сил стран региона будет сопровождаться реинкарнацией взаимных опасений и мобилизацией агрессивного национализма», — пишут авторы доклада, отмечая, что это самый нереалистичный сценарий.

«Возврат элементов военного балансирования в отношения России и НАТО», по мнению исследователей, необязательно будет приводить к серьезному осложнению обстановки для Москвы. По мнению авторов доклада, противостояние России и «консолидированного Запада» будет проходить в политической плоскости, Запад продолжит оказывать экономическое давление, но роль альянса в этих условиях останется вспомогательной и отвлекающей, а не центральной.