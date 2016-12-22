СМИ опубликовали завещание Олега Сенцова

Украинский телеканал «Громадське» опубликовал завещание осужденного в России режиссера Олега Сенцова, текст и фотография документа доступны на сайте издания.

«Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно «Носорог», «Кай», а также написанные мной в неволе «Блистательный мир», «Вороны» и Кристи», — говорится в завещании. Реализацией фильмов Сенцов предложил заняться своей «соратнице», режиссеру Евгении Врадий.

В число своих наследников, которые получают его гонорары после смерти, Сенцов включил своих детей — Алину и Владислава. «Громадське» сообщает, что текст завещания телеканал получил от Натальи Каплан, сестры режиссера.

Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В мае он объявил голодовку с требованием освободить всех находящихся в России украинских политзаключенных. Голодовка продлилась 145 дней — в октябре Сенцов сообщил, что прекратил отказ от пищи, поскольку его могут начать кормить принудительно «в рамках реанимационных мероприятий». «145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута», — заявил режиссер.