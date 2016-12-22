В ХМАО локализовали крупный пожар на нефтяной станции

Возгорание резервуара с нефтью на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа локализовано. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Ранее стало известно, что 30 октября в 15:25 (13:25 мск) загорелся резервуар на нефтяной станции, в результате чего произошел перелив нефтепродуктов за пределы обвалования. Огонь распространился на узел учета нефти и административное здание.

«По состоянию на 02:00 [по местному времени (00:00 мск) ] пожарным расчетам удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние объекты», — отметили в ведомстве.

Согласно данным Центра медицины катастроф, в Нижневартовскую клиническую больницу доставили двух человек с травмами.

Как сообщили «РИА Новости» в ведомстве, всего при возгорании пострадали три человека, два из которых находятся в тяжелом состоянии. Одному из них уже была проведена операция.

Также агентству рассказали, что, по последним данным, пожар удалось локализовать на площади 300 кв. м. В ГУ МЧС по региону назвали предварительную причину возникновения пожара — разгерметизация одного из резервуаров.