В Кронштадте произошел крупный пожар

Пожар возник в Кронштадте, его площадь составляет 60 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Кронштадтский район, улица Флотская, дом 4, поступило в экстренные службы в 21:35 мск. Загорелся мусор в заброшенном здании размером 10 на 20 м. В 21:55 мск пожару был присвоен ранг № 1, в 22:38 возгорание было локализовано. Данные о пострадавших не поступали. В тушении пожара задействованы 46 человек и 12 единиц техники.

По данным «Фонтанки», горит здание тира филиала спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА, которое находится на территории 7-го военного городка Ленинградской военно-морской базы. При этом площадь пожара, по информации газеты, составляет более 200 кв. м., эвакуированы трое военнослужащих. Также в здании произошло обрушение кровли, из огня вынесли четыре газовых баллона.