Небензя обвинил США и ЕС в невыполнении Украиной минских соглашений

В том, что Киев не выполняет минские соглашения, виноваты США и ЕС, считает постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, Вашингтон и Брюссель обещают снять антироссийские санкции после выполнения минских договоренностей, но Украина не исполняет их. «Такая позиция означает приглашение Украине продолжать саботировать минские соглашения, поскольку расплачиваться за это будет Россия», — подчеркнул Небензя. Он отметил, что «Киев с удовольствием этим пользуется».

«Киев ничего не делает, чтобы выполнить политическую часть «Минска», включая положения о выборах, но протестует, когда люди в Донецке собираются заполнить созданный после убийства Захарченко властный вакуум», — добавил постпред России.

В начале октября МИД России обвинил спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в стремлении разрушить минские договоренности. В министерстве указывали, что Волкер продвигает «концепцию полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми «миротворцами» ООН». По словам Волкера, российские власти отказываются обсуждать план введения на юго-восток Украины миротворческого контингента ООН. При этом он отверг предложение Москвы направить миротворцев для защиты наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе.