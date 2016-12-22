ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,23 66,21 EUR Нал. 77,59 76,52 USD Бирж. 66,56 -0,34 EUR Бирж. 77,01 -0,05 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6302,60 -266,00 IMOEX 2358,76 -2,44% RTSI 1116,51 -2,35% Brent 81,36 -2,48% DJIA 25611,00 -3,10% Nasdaq 7426,26 -4,05%
Волкер отверг идею проведения референдума на востоке Украины
Лента новостей
Вице-премьер допустил перестановки в «Роскосмосе» после аварии «Союза» 13:37, Общество Появилось видео произошедшей во время пуска пилотируемого «Союза» аварии 13:30, Общество Следователи назвали причину смерти актера из фильма об Остине Пауэрсе 13:25, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 13:25, РБК и Мираторг Во ФСИН рассказали о восстановлении Сенцова после прекращения голодовки 13:19, Общество Роскачество обнаружило нарушения в 20% проверенного молока 13:19, Экономика Как проходил аварийный запуск космического корабля «Союз МС-10» 13:17, Фотогалерея  Волкер отверг идею проведения референдума на востоке Украины 13:10, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 13:04, РБК и Lenovo Структура Сбербанка купит бизнес-центр с театром Надежды Бабкиной 12:58, Бизнес Полиция задержала младшего брата Кокорина 12:55, Общество Песков прокомментировал аварию «Союза» 12:54, Политика Губернатор Забайкальского края Жданова попросила прощения у жителей 12:45, Политика В Совфеде назвали Совет Европы ушедшей в тень истории организацией 12:45, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 12:42, РБК и Mastercard Рогозин сообщил о сработавшей системе аварийного спасения на «Союзе» 12:38, Общество Лидеры падения: какие компании больше всего пострадали от обвала на бирже 12:26, Quote Банк «Центр-инвест» представил новую стратегию развития 12:25, Партнерский материал Отчим Кокорина извинился за поступок футболиста 12:13, Общество В Хакасии потребовали снять с выборов коммуниста — лидера первого тура 12:13, Политика АвтоВАЗ отправил на конвейер новый кроссовер 12:06, Авто Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 12:00, РБК и Сбербанк МВД опубликовало видео допроса Мамаева и Кокорина 12:00, Общество Audi Q3: сравниваем новое поколение с предыдущим 11:56, Авто При старте ракеты «Союз-ФГ» с новым экипажем МКС произошла авария 11:55, Общество В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки 11:53, Общество
Волкер отверг идею проведения референдума на востоке Украины
Политика, 13:10
0
Волкер отверг идею проведения референдума на востоке Украины
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер счел нереализуемой идею проведения референдума о получении специального статуса в восточных регионах этой страны. Он также назвал неприемлемой инициативу Москвы о миротворцах
Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

США не поддерживают идею проведения референдума в регионах Восточной Украины. Об этом в ходе телефонного брифинга в четверг, 11 октября, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Организация плебисцита в части страны не предусмотрена ни минскими соглашениями, ни украинской Конституцией, подчеркнул он. Слова спецпредставителя передает корреспондент РБК.

По данным агентства Bloomberg и источников РБК, на саммите с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин предложил обсудить идею референдума в Донбассе о предоставлении этой территории особого статуса в составе Украины.

Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине продолжает буксовать, а договоренности о прекращении огня постоянно нарушаются, посетовал Волкер. Вину за это он возложил на Россию. Как обратил внимание дипломат, Москва, в частности, отказывается обсуждать план введения на территорию Украины международного контингента ООН для обеспечения там безопасности. По словам Волкера, США направили России свои предложения о развертывании миротворческого контингента в июле. Однако в Москве планы Вашингтона раскритиковали, не предложив никаких альтернатив, сказал он.

В сентябре прошлого года Путин поручил МИДу внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о введении миротворческих сил на восток Украины. По словам представителей российской стороны, они должны заниматься охраной специалистов уже работающей на Украине специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Волкер назвал эту позицию неприемлемой: «Мы, члены Совета Безопасности ООН, а также Украина ответили России, что не можем согласиться на развертывание сил, которые будут заниматься только защитой миссии ОБСЕ, поскольку это сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или минских соглашениях».

При этом Украина продолжает выполнять свои обязательства в рамках минского процесса, заверил Волкер. Как обратил внимание американский дипломат, на прошлой неделе парламент в Киеве продлил действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2019 года. Между тем Россия все еще не отвела тяжелое вооружение и военный контингент с востока Украины, возмутился он.

Говоря о контактах с помощником президента России Владислава Суркова, Волкер сообщил, что последний раз они встречались лично в январе, а с тех пор обменивались письмами (нотами). Он также отметил, что считает контакты с Сурковым «продуктивными» и готов к встрече с помощником российского президента. Однако никаких конкретных дат встречи пока не намечено, сказал американский дипломат.

Волкер также прокомментировал заявления и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина о поддержке «со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан». По итогам встречи с Сурковым в среду в Москве Пушилин заявил, что «в ближайшее время» будет принят ряд решений, которые позволят увеличить зарплаты населению ДНР. По мнению Волкера, обещание России повысить зарплаты в регионах Восточной Украины свидетельствует о высокой степени контроля Москвы над этими территориями.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Украина , Донбасс , Курт Волкер , Владислав Сурков , украинский конфликт , минские соглашения , минские договоренности ...
Главное
Рогозин сообщил о сработавшей системе аварийного спасения на «Союзе» Общество
Материалы по теме
СМИ узнали о кандидатуре Ющенко на пост представителя Киева по Донбассу Политика
Татьяна Становая Альтернатива Минску: зачем нужна идея референдума в Донбассе Мнение
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter