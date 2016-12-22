Волкер отверг идею проведения референдума на востоке Украины

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер счел нереализуемой идею проведения референдума о получении специального статуса в восточных регионах этой страны. Он также назвал неприемлемой инициативу Москвы о миротворцах

Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

США не поддерживают идею проведения референдума в регионах Восточной Украины. Об этом в ходе телефонного брифинга в четверг, 11 октября, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Организация плебисцита в части страны не предусмотрена ни минскими соглашениями, ни украинской Конституцией, подчеркнул он. Слова спецпредставителя передает корреспондент РБК.

По данным агентства Bloomberg и источников РБК, на саммите с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин предложил обсудить идею референдума в Донбассе о предоставлении этой территории особого статуса в составе Украины.

Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине продолжает буксовать, а договоренности о прекращении огня постоянно нарушаются, посетовал Волкер. Вину за это он возложил на Россию. Как обратил внимание дипломат, Москва, в частности, отказывается обсуждать план введения на территорию Украины международного контингента ООН для обеспечения там безопасности. По словам Волкера, США направили России свои предложения о развертывании миротворческого контингента в июле. Однако в Москве планы Вашингтона раскритиковали, не предложив никаких альтернатив, сказал он.

В сентябре прошлого года Путин поручил МИДу внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о введении миротворческих сил на восток Украины. По словам представителей российской стороны, они должны заниматься охраной специалистов уже работающей на Украине специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Волкер назвал эту позицию неприемлемой: «Мы, члены Совета Безопасности ООН, а также Украина ответили России, что не можем согласиться на развертывание сил, которые будут заниматься только защитой миссии ОБСЕ, поскольку это сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или минских соглашениях».

При этом Украина продолжает выполнять свои обязательства в рамках минского процесса, заверил Волкер. Как обратил внимание американский дипломат, на прошлой неделе парламент в Киеве продлил действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2019 года. Между тем Россия все еще не отвела тяжелое вооружение и военный контингент с востока Украины, возмутился он.

Говоря о контактах с помощником президента России Владислава Суркова, Волкер сообщил, что последний раз они встречались лично в январе, а с тех пор обменивались письмами (нотами). Он также отметил, что считает контакты с Сурковым «продуктивными» и готов к встрече с помощником российского президента. Однако никаких конкретных дат встречи пока не намечено, сказал американский дипломат.

Волкер также прокомментировал заявления и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина о поддержке «со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан». По итогам встречи с Сурковым в среду в Москве Пушилин заявил, что «в ближайшее время» будет принят ряд решений, которые позволят увеличить зарплаты населению ДНР. По мнению Волкера, обещание России повысить зарплаты в регионах Восточной Украины свидетельствует о высокой степени контроля Москвы над этими территориями.