МИД обвинил представителя США в стремлении разрушить минские соглашения

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер выступает за минские договоренности только на словах, считают в МИДе. Накануне он обвинил Москву в отказе обсуждать идею о вводе миротворцев на Донбасс

Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Российский МИД «с недоумением» воспринял заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о миссии ООН в Донбассе. Об этом говорится в комментарии ведомства.

Накануне Волкер заявил, что Москва отказывается обсуждать план введения на территорию Украины международного контингента ООН для обеспечения там безопасности. Дипломат отверг инициативу России о создании миссии ООН для защиты наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на линии соприкосновения в Донбассе, заявив, что это «сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или минских соглашениях».

«Приходится напомнить, что под минскими договоренностями стоят подписи представителей ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик. — РБК), которые являются их сторонами наравне с Киевом», — заявили в российском МИДе, добавив, что «выступая на словах за минские соглашения, Курт Волкер на деле работает на их разрушение».

В дипломатическом ведомстве указали, что Волкер продвигает «концепцию полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми «миротворцами» ООН».

В МИДе отдельно отметили «активность» американского дипломата в призывах усилить санкционное давление на Россию. Это «совершенно выходит за рамки его мандата», говорится в комментарии департамента.